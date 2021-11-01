بعد انقطاع 3 أيام.. لعبة Roblox تعود إلى مجاريها

كانت اللعبة قد بدأت فى الانقطاع التدريجى، أولا، ثم بعد ذلك انقطعت بشكل تام، مما جعل الملايين من مستخدمى اللعبة يلجؤون إلى مواقع التواصل للتبيلغ عن العطل.
وبحسب موقع Engadget، فإن الانقطاع التدريجى لـ Roblox قد بدأ مساء يوم 28 أكتوبر الماضى، ثم تبعها عطل تام لمدة 3 أيام متواصلة إلا أن عادت منذ قليل، حيث أثر الانقطاع على أكثر من 40 مليون مستخدم يوميا.
وقالت الشركة المطورة لـRoblox، إنها تعمل بشكل تدريجى على إعادة الخدمة بعد تحديد السبب قبل أكثر من ساعة حيث كانت الشركة تعتقد أن العطل لن يدون كل هذا الوقت وأنها سترجع خلال ساعات قليلة.
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