«ناسا» ترصد احتضار نجم فى الفضاء

جدة - نرمين السيد - والتقط التلسكوب صور النجم العملاق الأحمر "سى دبليو ليونيس"، إذ ظهر احتضاره شبيها بشبكة عنكبوت عملاقة ذات لون برتقالى مائل للحمرة، نتيجة تراكم غيوم مغبرة من الكربون التى تبتلع ويقع النجم على مسافة 400 سنة ضوئية من الأرض، وهو أقرب نجم كربونى لكوكبنا، مما يمنح علماء الفلك فرصة لفهم التفاعل بين الجرم السماوى العملاق والغلاف المضطرب المحيط به.



وفى الصورة الملتقطة، يطرد النجم فى المراحل الأخيرة من حياته، طبقاته الخارجية من الكربون.

ويقول علماء الفلك إن موت النجوم يحدث نتيجة انفجارات كبيرة على أسطحها، تؤدى إلى تحولها إلى مواد أخرى، وتنتج عنها طاقة هائلة، وقد ينشأ نتيجة لذلك ما يعرف باسم "الثقوب السوداء".

وتلسكوب هابل الفضائى مشروع تعاون دولى بين إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) ووكالة الفضاء الأوروبية، ويدير التلسكوب مركز "جودارد" لرحلات الفضاء التابع لـ"ناسا" بولاية ماريلاند الأميركية.