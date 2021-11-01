صور- وفاة أشهر صانع حلويات فى العالم

جدة - نرمين السيد - وذكرت بعض التقارير الإخبارية أن كامبيول، استطاع أن يبتكر "كعكة التيراميسو" وتعنى "اصطحبنى" بالإيطالية، والتى تعد واحدة من أشهر الحلويات فى العالم، والتى ابتكرها عن طريق الصدفة عام 1969، عندما كان مع طاه آخر يصنعان آيس كريم بالفانيلا، إذ سقطت مكونات أخرى بطريق الخطأ على مكان إعداد الخلطة، ما أنتج الكعكة الجديدة.



ويحظى مطعم كامبيول، فى مدينة تريفيزو شمالى إيطاليا، بشعبية واسعة بسبب شهرة "كعكة التيراميسو" المكونة من البسكويت المنقوع بالقهوة وجبن ماسكاربونى، إلى جانب البيض والسكر والكاكاو.