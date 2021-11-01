صور- الجلد والأسود.. أزياء تناسب خريف 2021 

جدة - نرمين السيد - واختارت إحدى دور الأزياء الشهيرة اللون الأسود ليكون شعارها فى فصل الخريف الحالى، كما أضافت عليه اختيارها لبعض التصاميم من الجلد، لتتماشى مع الإطلالات العصرية للفتيات فى هذا الفصل.

كما تم الاستعانة بالفيست الصوف أو الجلد مع الفساتين والبدل الكلاسيكية ذات "البنطلون الواسع"، بطريقة كاجوال مميزة تناسب الجميع.