صورة- دماء وإصابات.. شاكيرا تحتفل مع بيكيه بالهالوين 

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جدة - نرمين السيد - واحتفلت شاكيرا بهذه المناسبة مع زوجها جيرارد بيكيه، لاعب نادى برشلونة الإسبانى.
واختارت شاكيرا، ذات الأصول اللبنانية، أن تظهر بلوك فتاة ملطخة بالدماء، ويظهر على وجهها عدد من الإصابات.
على صعيد آخر، احتفلت شاكيرا بترشيحها لجائزة MTV ضمن جوائز الموسيقى الأوروبية، التى ستقام فى 14 نوفمبر الجارى، بنشر مقطع فيديو عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، وهى ترقص، وعلقت على الفيديو قائلة: "هذه هى الطريقة التى احتفل بها بترشيحى للجوائز".
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