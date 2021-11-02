خلال 24 ساعة.. يوتيوبر ينجح فى جمع مليون دولار لدعم السوريين

جدة - نرمين السيد - وأعلن اليوتيوبر، على حسابه بموقع "تويتر" نجاح الحملة التى أطلقها لجمع المبلغ قائلًا: "الحمد لله دائما وابدا، شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع، ربى يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين.. الحمد لله جبنا المليون".
ومن المقرر أن يعود مبلغ التبرعات بالنفع لمساعدة أكثر من 5 آلاف أسرة لاجئة، بحملة كان قد أطلقها الكويتى لهذا الغرض.
وتفاعل عدد كبير من مشاهير الفن والسوشيال ميديا بمبادرة اليوتيوبر الكويتى، وكان أبرزهم الفنان محمد هنيدى، والذى شارك صورة له وكتب خلال حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "الصديق الجميل كلنا فخورين بكل اللى بيعمله قدر يجمع مليون دولار تبرعات فى 24 ساعة، ياريت كل مشاهير الإنترنت ياخدوه قدوة ليهم، وأن الشهرة اللى ربنا ادهالهم يستغلوها فى الخير بأى شكل كان".
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