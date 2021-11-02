نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. اعرف أفضل الطرق للهروب من الزحام

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى تقدمه اليوم الإعلامية عبير بسيونى، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيز مول، وأيضا بمحور أبو قير عند كفر أبو عبده.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وقال صابر، إن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض ما عدا أعلى الكونيسة والمنيب والأوتوستراد، لوجود بعض الأعمال هناك.

وأضاف صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

أما محافظة الجيزة تشهد زحاما عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة للمتجه من كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى، بالإضافة إلى منزل محور صفط القادم من الدائرى لشارع ثروت وجامعة القاهرة، وهكذا فى مطلع كوبرى الجيزة المعدنى المتجه من فيصل والهرم لميدان الجيزة.

بينما محافظة القاهرة يقابلنا بها زحاما بأعلى كوبرى أكتوبر وخصوصا أعلى منطقة الوصلة المعلقة لوجود سيارة معلقة ولكن تم الانتهاء منها، وارتفاع الكثافات المرورية أعلى كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والزاوية إلى مناطق مدينة نصر والفنجرى ويمكن استخدام شارع مصر والسودان، وكذلك كوبرى الحلمية القادم من المطرية والكابلات إلى التجنيد ومصر الجديدة ويمكن سلوك كوبرى سرايا القبة، مضيفا الزحام بمحور صلاح سالم للمتجه إلى كوبرى الفردوس، كما نصح بسلوك كورنيش النيل.

كما أن الكبارى التى تنقل الحركة بين القاهرة والجيزة تعمل بشكل مرض وطبيعى.