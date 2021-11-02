صباحك ومطرحك.. الجبنة تؤثر على الأحلام

جدة - نرمين السيد - وأشارت عبير بسيونى فى "صباحك ومطرحك" إلى أن أغلى أنواع الجبن هى «الحمير»، ويبلغ ثمنها 1320 دولارًا. وقالت إن "4% من الجبن اللى بتتصنع سنويا بتتسرق"، مضيفة أن نتائج دراسة أجريت مسبقا تشير إلى أن تناول الجبنة قبل النوم تساعد على الراحة بشكل أسرع، ولكنها قد تؤدى لأحلام غريبة.

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