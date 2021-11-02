يمكن حمله فى الجيب.. بروجيكتور متنقل جديد من فيليبس

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الهولندية، فى بيان لها، إن البروجيكتور "GoPix 1" يأتى بحجم صغير جدًا، ما يجعل من السهل حمله فى جيب البنطال، كما أن سمكه لا يزيد عن 1.8 سنتيمتر.

وأضافت فيليبس، أن الجهاز يتيح عرض صورة قياسها 75 بوصة، ودرجة سطوع قصوى تصل إلى 120 لومن، إلى جانب إمكانية إعتام النطاق المحيط بها قدر المتاح.

ويتميز بروجيكتور "GoPix 1" الجديد بدقة وضوح تبلغ 854 فى 480 بيكسل، كما زودته الشركة بسماعة قدرتها 3 وات لتشغيل الصوت، كما يتم توصيل البروجيكتور بأجهزة التشغيل عن طريق منفذ HDMI، إضافة إلى أنه يدعم نقل الفيديو عن طريق منفذ USB-C.

تعمل بطارية الجهاز لفترة تصل إلى ساعتين، ويمكن شحنه بـ الطاقة الكهربائية أثناء التشغيل عن طريق منفذ USB-C.

وكانت فيليبس قد طرحت البروجيكتور "GoPix 1" الجديد فى الأسواق العالمية بدءا من 20 نوفمبر الجارى بسعر يبلغ 300 يورو.