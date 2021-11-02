إيلون ماسك: تسلا لم توقع عقدًا مع هيرتز حتى الآن

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية عن ماسك قوله إن تسلا لم توقع عقد تأجير 100 ألف سيارة كهربائية مع هيرتز.

وبلغت القيمة السوقية لتسلا تريليون دولار لأول مرة منذ أسبوع بعد أن أعلنت هيرتز أنها ستوسع أسطولها من المركبات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات "بطلب أولى 100 ألف سيارة تسلا بحلول نهاية عام 2022".

ويستهدف ماسك وفقا لتقارير تحقيق نموا سنويا فى المبيعات يصل إلى 50٪ فى المتوسط، ليصل إلى 20 مليون سيارة سنويًا وسيكون ذلك أكثر من ضعفى حجم المبيعات الحالى للشركات "فولكسفاجن" و"تويوتا موتور" معًا.