الأرصاد تكشف تفاصيل ظاهرة أنهار الغلاف الجوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الهواء الساخن المحمل بنسبة كبيرة من الرطوبة، كان السبب فى ظاهرة أنهار الغلاف الجوى، وذلك بعدما شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين تكاثر للسحب وطقس غائم طوال الوقت على أغلب الأنحاء، كما شهدت بعض المناطق أيضًا سقوط أمطار بشدة متفاوتة إضافة إلى الرعد والبرق.





وأفادت هيئة الأرصاد الجوية فى بيان لها، أنّ ظاهرة أنهار الغلاف الجوى (Atmospheric rivers)، هى عبارة عن اندفاع كميات كبيرة من الهواء الساخن المحمل بنسبة عالية من الرطوبة، تكون قادمة من المناطق الاستوائية إلى العروض الوسطى الأكثر برودة، مؤكدة أنّ هذه الظاهرة دائمًا ما تؤثر على الجزء الغربى للقارات بزاوية تنحرف تجاه اليمين فى نصف الكرة الشمالى والعكس فى النصف الجنوبى.

وأكدت الأرصاد، أنّ لهذه الظاهرة تصنيفات من حيث الشدة وكمية الأمطار ومدى تأثيرها، مشيرة إلى أنّ هذه الظاهرة عادة ما تؤثر على مصر فى فصول الخريف والشتاء والربيع وذلك على حسب حركة التيار النفاث الذى يؤدى إلى سقوط أمطار على مختلف الأنحاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على كافة الأنحاء.

وأكدت الهيئة، ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، والحرارة ما زالت مرتفعة بشكل قليل عن المعدلات الطبيعية بنحو درجة أو اثنين، متوقعة أن تبدأ فى الانخفاض التدريجى وتعود إلى المعدلات الطبيعية قريبا.