مناسب للشباب.. مواصفات هاتف «Huawei Nova 9»

جدة - نرمين السيد - ويتمتع هاتف "Huawei Nova 9" بمواصفات كبيرة سواء فى جودة شاشته أو كاميراته الفائقة أو بطاريته، وبسعر مناسب.

وتم إطلاق هاتف هواوى الجديد فى عدد من الدول منها السعودية والإمارات، وسيتوفر بالأسواق المصرية خلال أيام، وفقا لموقع Tech Radar.

ويأتى هاتف Huawei Nova 9 بشاشة منحنية من نوع OLED، و بقياس 6.57 بوصة، وبجودة عرض FHD +، وتبلغ دقتها 1080 فى 2340 بيكسل.

ويتوفر الهاتف بنظام كاميرا رباعى، وتبلغ دقة الرئيسية منه 50 ميجابيكسل ذات نوع RYYB، جنبًا إلى جنب مع كاميرا 8 ميجابيكسل ذات زاوية عريضة للغاية ووحدتين 2 ميجابيكسل للقطات الماكرو وتتبع العمق، مع كاميرا أمامية مزدوجة بقياس بدقة 32 ميجابيكسل.

ويحتوى هاتف Huawei Nova 9 على بطارية تبلغ سعتها 4300 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجابايت.