صور- الملابس الجلد.. دفء وأناقة فى شتاء 2022

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جدة - نرمين السيد - وتساعد الملابس الجلد فى منح المزيد من الشعور بالدفء والأناقة، سواء بنطلون أو بلوزة أو جاكيت.
ولتنسيق الأزياء الجلد فى الشتاء 2022:
- السراويل الجلد:
كانت الأنماط الضيقة الأكثر شيوعا خلال السنوات الماضية، أما الإصدارات الواسعة منها تضفى على من ترتديها الشعور بالراحة.
- البليزر الجلد:
ترجع تلك الموضة إلى التسعينيات، ولا يمكن الاستغناء عنها من خزانة أى فتاة.
- التنورة الجلدية:
تستعين الكثير من الفتيات بالتنورة الجلدية، وتنسيقها مع بلوزة قصيرة لأجل الحصول على إطلالات مميزة خلال الخريف والشتاء.
- الفستان الجلد:
ترتدى بعض الفتيات الفساتين الجلد خلال المناسبات الليلية، وتنسيقه مع حذاء ذى كعب عال لأجل الحصول على إطلالة دافئة جذابة خلال الشتاء.
- جاكيت جلد أوفر سايز:
يضفى المزيد من الراحة والدفء على مرتديته خلال أجواء الشتاء، لذا لا يجب أن يخلو دولاب فتاة منه خلال الشتاء المقبل.
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