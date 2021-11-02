صور- الملابس الجلد.. دفء وأناقة فى شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - وتساعد الملابس الجلد فى منح المزيد من الشعور بالدفء والأناقة، سواء بنطلون أو بلوزة أو جاكيت.

ولتنسيق الأزياء الجلد فى الشتاء 2022:

- السراويل الجلد:

كانت الأنماط الضيقة الأكثر شيوعا خلال السنوات الماضية، أما الإصدارات الواسعة منها تضفى على من ترتديها الشعور بالراحة.

- البليزر الجلد:

ترجع تلك الموضة إلى التسعينيات، ولا يمكن الاستغناء عنها من خزانة أى فتاة.

- التنورة الجلدية:

تستعين الكثير من الفتيات بالتنورة الجلدية، وتنسيقها مع بلوزة قصيرة لأجل الحصول على إطلالات مميزة خلال الخريف والشتاء.

- الفستان الجلد:

ترتدى بعض الفتيات الفساتين الجلد خلال المناسبات الليلية، وتنسيقه مع حذاء ذى كعب عال لأجل الحصول على إطلالة دافئة جذابة خلال الشتاء.

- جاكيت جلد أوفر سايز:

يضفى المزيد من الراحة والدفء على مرتديته خلال أجواء الشتاء، لذا لا يجب أن يخلو دولاب فتاة منه خلال الشتاء المقبل.