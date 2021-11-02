صور- ملابس شتوية على طريقة سفيتلانا خودتشينكوفا

جدة - نرمين السيد - تعتبر سفيتلانا خودتشينكوفا من أشهر عارضات الأزياء فى روسيا، لإطلالاتها الجذابة. ولم تكفتِ سفيتلانا بدورها كعارضة أزياء فقط، بل شاركت فى العديد من المجالات منها التمثيل وتقديم البرامج. وتألقت سفيتلانا خودتشينكوفا البالغة 38 عاما من عمرها، بإطلالاتها وأزيائها الأنيقة التى تنال إعجاب الفتيات ويرتدون على طريقتها.

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