أمستردام تستعين بـ «القارب الروبوتى» لنقل البضائع والركاب فى شوارعها

جدة - نرمين السيد - ونجح الباحثون بمعهد أمستردام للحلول الحضرية المتقدمة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا فى تطوير القارب حتى يعمل دون وجود من يديره.

ويساعد "القارب الروبوتى" فى التغلب على مشكلة النقل ليخفف من الازدحام المرورى المستمر فى الشوارع الضيقة للمدينة، ويزداد الوضع صعوبة مع تطور التجارة الإلكترونية وتسليم البضائع، فى الوقت الذى تملك فيه المدينة العديد من القنوات المائية.

وكان المشورع قيد التطوير لمدة 4 سنوات وتم تقديم قاربين بالحجم الكامل، كما تعد عملية جمع القمامة أحد الاستخدامات العملية الأولى للقارب، نظرا لعدم ملائمة المركبات الكبيرة مع شوارع أمستردام الضيقة.

ويمكن استخدام الروبوتات العائمة التى تقف بالقرب من الساحل كحاويات قمامة، والتى عند ملئها تعود إلى القاعدة بمفردها، وسيبدأ المشروع التجريبى أوائل العام المقبل.

وتم إمداد "Roboat" ببطارية مكونة من 12 خلية من Murata، تبلغ سعتها 12 كيلو وات فى الساعة، وتوفر للقارب 8 ساعات من العمل المستقل بجهد تشغيل 48 فولت.

وصُنع الـ "Roboat" من الألومنيوم، ويظهر كأنه طائرة مقلوبة، كما تسمح مراوح القوس والمؤخرة بالإضافة إلى دافعين على الجانبين للقارب بسهولة بالمناورة والوقوف بشكل أكثر دقة، بالإضافة إلى إمداده بوكاميرات متعددة ووحدة GPS.