الأربعاء.. مثلث سماوى يزين سماء مصر

وأفاد علماء الفلك، أنه بشكل عام بالنسبة للراصدين فى النصف الشمالى من الكرة الأرضية يعتبر مطلع نوفمبر 2021 فرصة لرؤية عطارد بالقرب من هلال القمر وتعزز زاوية الخريف لمسار الشمس هذا المنظر بالنسبة لنا.
وأكد علماء الفلك، أنه يتم البحث عن هلال القمر بالقرب من الأفق وسيكون عطارد نقطة الضوء تحته مباشرة ويفضل استخدم المنظار لإلقاء نظرة على الجزء غير المضاء من قرص القمر.
ويقوم القمر بالمرور أمام كوكب عطارد فى ظاهرة تسمى الاحتجاب فى سماء معظم أنحاء كندا وشمال شرق الولايات المتحدة لكنها ستحدث فى وضح النهار لذلك سيكون هناك صعوبة فى رصدها ولكن يمكن لذوى الخبرة رؤيتها بواسطة التلسكوبات، وأن تكون السماء صافية جدا ولكن هذا الحدث غير مشاهد فى الوطن العربى.
وأضاف الخبراء، أن ظاهرة الاحتجاب لا يمكن رؤيتها إلا من جزء صغير من سطح الأرض نظرًا لأن القمر أقرب كثيرًا إلى الأرض من الأجرام السماوية الأخرى، لذلك فإن موقعه الدقيق فى السماء يختلف اعتمادًا على الموقع على سطح الأرض، فهو يختلف كما يُرى من نقطتين على جانبى الأرض بمقدار درجتين، أو أربعة أضعاف قطر البدر.
وهذا يعنى إذا اصطف القمر ليمر أمام كوكب أو نجم لراصد على أحد جانبى الأرض فسيظهر على بعد درجتين من ذلك الجسم على الجانب الآخر من الأرض، لذلك بالنسبة لبقية العالم، سيبدو القمر يمر بالقرب من كوكب عطارد فقط.
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