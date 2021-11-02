للمرة الثانية.. تأجيل إطلاق صاروخ تابع لشركة SpaceX

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن هذا التأجيل يعد الثانى فى غضون أسبوع، وأرجعت الإدارة ذلك إلى عارض صحى ألمّ بأحد أفراد الطاقم الأربعة.
وقالت ناسا إن الإطلاق كان مقررًا فى الأساس أمس الأول الأحد قبل إرجائه إلى غد الأربعاء بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة، ليتأجل مجددا إلى السبت المقبل عند الساعة 11:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وعلى نحو متصل، تجاوز تقييم شركة SpaceX التابعة 100 مليار دولار منذ فترة بعد أن تم الإعلان عن بيع أسهم من قبل مستثمرين حاليين للشركة.
وكان لدى SpaceX اتفاقية مع مستثمرين جدد وحاليين لبيع ما يصل إلى 755 مليون دولار من الأسهم بسعر 560 دولارًا للسهم.
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