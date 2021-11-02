فى يوم الموتى.. احتفالات غريبة بالمسكيك

جدة - نرمين السيد - ويتميز يوم الموتى بتقديم القرابين المزينة المقدمة لمن فارقوا الحياة، حيث يتفقد الزوار المذابح الكبيرة المزينة بجماجم الشوكولاتة والفاكهة والأزهار فى أنحاء زوكالو.

وتأتي هذه الاحتفالات ضمن تقليد يمزج بين طقوس كاثوليكية ومعتقدات محلية قديمة بأن الموتى يعودون مرة واحدة فى العام من العالم الآخر، وفقا لما جاء فى "رويترز".

وقال أحد الزوار "سائح كولومبى" يدعى ميجيل توريس، أنه من المهم التعرف على ثقافات جديدة ورؤية أن الموت هو مرحلة جديدة يمر بها الجميع، وقام بطلى وجهه بالأبيض والأسود، إشارة للخوف من الموت.

جدير بالذكر أن يوم الموتى يتم الاحتفال به فى الأول والثانى من نوفمبر من كل عام، وتزين فيه المذابه بالخبز المكسيكى التقليدى وكذلك الموز والبرتقال والذرة حيث تحتوى على صور لكبار السن الذين وافتهم المنية.