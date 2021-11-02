الجمعة المقبلة.. أرصد القمر والأجسام الخافتة بنفسك فى السماء

جدة - نرمين السيد - وأضاف الخبراء أن ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة هذا اليوم عند الساعة 05:43 مساء (02:43 مساء بتوقيت غرينتش) وفى ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (06) درجات والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (09) درجات واضاءته (0.7 %) وسيغرب عند الساعة 06:18 مساء (03:18 مساء بتوقيت غرينتش) بعد ( 33 دقيقة) بعد غروب الشمس، وستكون فرصة رصد القمر مهيأة بصعوبة بواسطة التلسكوبات وتقنيات التصوير الحديثة فى حال كانت الأحوال الجوية مثالية.
يتبع منزلة الإقتران منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال" وتعنى رؤية الهلال الجديد بسهولة بعد إقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وإبتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه وستكون متحققة مساء اليوم التالى.
وفى مساء يوم السبت 06 نوفمبر ستغرب الشمس من أفق مكة المكرمة عند الساعة 05:42 مساء ( 02:42 مساء بتوقيت غرينتش)، وفى ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على إرتفاع (16) درجة والزاوية التى تفصله عن الشمس "الاستطالة" (23) درجة واضاءته (4.2 %) وسيغرب عند الساعة 07: 08 مساء (04:10 مساء بتوقيت غرينتش)، بعد (ساعة و28 دقيقة) بعد غروب الشمس، وستكون رؤية هلال القمر سهلة بالعين المجردة.
جدير بالذكر بأن هذا الوقت من الشهر القمرى يعتبر مثاليا لرصد الأجسام الخافتة فى أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذى يطمس فى العادة الأضواء الطبيعية فى السماء.
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