أبل تطرح ميزة جديدة فى ساعات «Watch Series 4»

جدة - نرمين السيد - وتساعد الميزة الجديدة مستخدمى "Watch Series 4" فى حالات الطوارئ، بسبب دورها فى الاتصال التلقائى بخدمات الطوارئ.
وبحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الشركة قامت بإجراء اختبارات على عدد من الساعات من أجل هذه الميزة، حيث سجلت الشركة 10 ملايين حادث، وتمكنت من ربط 50 ألف حادث منها بخدمة الطوارئ.
ولتفعيل الميزة تحتاج لربط بين طلب المساعدة والاتصال السريع، وأضافت الشركة أن الساعات يبدأ طرحها مع بداية 2022.
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