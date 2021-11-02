لتخفيف فترة الدايت.. طريقة تحضير «سمك التونة المشوى»

جدة - نرمين السيد - وللتخلص من الملل هناك طريقة لتحضير التونة وذلك من خلال شويها، ولإعداد طبق "سمك التونة المشوى"، نحتاج إلى: -3 شرائح من التونة. -3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. -2 ملعقة كبيرة من صلصلة الصويا. -3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون. -ملعقة كبيرة من الثوم المهروس. -ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور. طريقة التحضير: يجب إحضار كيس محكم الإغلاق، ويضاف له زيت الزيتون وعصير الليمون الحامض والثوم والزنجبيل. وتوضع التونى فوق الخليط، ثم يغلق الكيس وخلطه ووضعه فى الثلاجة لمدة ساعتين، ثم وضع شرائح التونة على الجريل المحمى مسبقا لمدة 5 دقائق من كل جهة.

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