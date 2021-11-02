إنستجرام يطرح ميزة جديدة للمستخدمين

جدة - نرمين السيد - وتسمح ميزة إنستجرام الجديدة للمستخدمين بالمشاركة علنا فى خاصية "ستوريز" لأول مرة، من خلال طرح ملصق جديد يسمى "Add Yours".

ويمكن الملصق "Add Yours" مستخدميه من إنشاء سلاسل من رسائل عامة عبر خاصية "القصص"، بالإضافة إلى إمكانية الرد على قصص المستخدمين الآخرين بقصصهم الخاصة بعد نشر موضوع معين أثار اهتمامهم، وفقا لـ "سبوتنيك".

ويمكن استخدام الملصق التفاعلى الجديد لإنشاء سلسلة محتوى، وهو ما يتيح لكل مستخدم إضافة قصته الخاصة، وعلى سبيل المثال يمكن للمستخدم أن ينشر قصة بعنوان يخص موضوع ما، ثم يطلب من متابعيه إضافة قصصهم بشأن الموضوع من خلال الملصق.

وتعتبر الميزة الجديدة التى طرحها "إنستجرام" بمثابة وسيلة لاكتشاف المزيد من الأشخاص الذين يجب متابعتهم، فبمجرد النقر على الملصق فى قصة شخص ما يمكن رؤية كل من شارك فى سلسلة المحادثات وعرض قصصهم.