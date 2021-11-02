طقس الغد.. نشاط للرياح و شبورة مائية صباحا والقاهرة تسجل 29 درجة

جدة - نرمين السيد - كما تشهد البلاد ليلا طقس لطيف فى اول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على الأنحاء كافة.

وعن الظواهر الجوية المصاحبة للطقس غدا الأربعاء تظهر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة فتاة الرياح الشمالية الشرقية على القاهره الكبرى، والسواحل الشمالية بسرعه 14 عقدة بينما آخر الرياح على شمال الصعيد بسرعة 15 عقدة، وعلى جنوب الصعيد بسرعة 13 عقدة.

كما أكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه حسب آخر تحديثات خرائط الطقس تشهد البلاد استقرار فى الأحوال الجوية وتستمر حتى منتصف شهر نوفمبر الجارى.

ويتوقع الخبراء بداية التغير على المنظومة الجوية لمصر بداية من منتصف نوفمبر المقبل، بعد أن يرحل هذا المرتفع الجوى من على السعودية ويتجه للجنوب باتجاه بحر العرب، ليفسح المجال للمنخفضات الجوية بالدخول إلى مصر لتبدأ التقلبات الجوية.

عن نسبة الرطوبة المتوقعة غدا الأربعاء على المدن المصرية كالتالى:

القاهره الكبرى العظمى 86 والصغرى 30

السواحل الشمالية العظمى 90 و الصغرى 40

شمال الصعيد العظمى 40 والصغرى 25

جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 15

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدا على المدن والمحافظات المصرية :

القاهرة 29 - 19

الإسكندرية 29 - 20

وادى النطرون 29 - 19

طنطا 29 - 19

شبين الكوم 29 - 20

دمنهور 28 - 20

بلطيم 28 - 20

مطروح 27 - 17

السلوم 29 - 14

سيوة 31- 15

بورسعيد 28 - 21

دمياط 28 - 21

الزقازيق 30 - 19

المنصورة 29 - 18

الإسماعيلية 30 - 17

السويس 30 - 21

العريش 28 - 19

رفح 27 - 18

رأس سدر 32 - 20

نخل 27 - 14

نويبع 28- 23

طابا 28- 20

كاترين 25 - 14

الطور 32 - 22

شرم الشيخ 33 - 24

الغردقة 32 - 23

مرسى علم 32 - 22

الفيوم 30 - 17

بنى سويف 30 - 17

المنيا 31 - 17

أسيوط 32- 18

سوهاج 32 - 18

قنا 33 - 19

الأقصر 35 - 20

أسوان 36 - 21

إدفو 36 - 22

أبو سمبل 36 - 22

الوادى الجديد 35 - 18

شلاتين 32 - 19

أبو رماد 32 - 20

حلايب 30 - 21

رأس حدربة 30 - 21