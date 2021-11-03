فيسبوك سيوقف العمل بنظام التعرف على الوجوه

جدة - نرمين السيد - وجاء هذا الإعلان فيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعى واحدة من أسوأ أزماتها على الإطلاق مع تسريب وثائق داخلية إلى صحافيين ونواب أميركيين وهيئات أمريكية ناظمة.

وقالت الشركة الأم "ميتا" فى بيان اوردته قناة الحرة الأمريكية : "هناك الكثير من المخاوف بشأن تقنية التعرف على الوجوه فى المجتمع، وما زالت الهيئات الناظمة فى طور تقديم مجموعة واضحة من القواعد التى تحكم استخدامها".

وأضاف البيان: "وسط حالة عدم اليقين المستمرة هذه، نعتقد أن اقتصار استخدام تقنية التعرف على الوجوه على مجموعة ضيقة من الحالات، أمر مناسب".

ولم توضح الشركة متى سيدخل هذا الإجراء الجديد الذى يستخدمه أكثر من ثلث رواد الموقع يوميا، حيز التنفيذ، وأوضح البيان أن وضع حد لهذا النظام "سيؤدى إلى حذف أكثر من مليار بصمة وجه من النماذج المستخدمة".

وفيما تواجه شبكة التواصل الاجتماعى أزمة غير مسبوقة مرتبطة بتسريب بيانات، غيّرت اسم الشركة الأم إلى "ميتا" فى محاولة لتجاوز كونها شبكة اجتماعية تشوبها فضائح، وتقديم رؤيتها للواقع الافتراضى للمستقبل.