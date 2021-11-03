شقيق ميجان ماركل يعلن الحرب عليها.. كيف أوقعت الأمير هارى فى حبها؟

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "إنترناشونال بيزنيس تايمز"، قال توماس ماركل، إن آخر مرة رأى فيها أخته كانت عام 2011 فى جنازة جدتهما قبل أن تغادر إلى كندا بعد الجنازة مباشرة.

وأضاف أن علاقته كانت جيدة بأخته مشيرًا إلى أنه كان مقربًا منها قبل أن تدخل إلى عالم التمثيل وتثبت أقدامها فيها بحصولها على دور هو الأبرز لها فى مسلسل "Suits"، مدعيًا أن الأمر اختلف الآن وأصبحت تعامل عائلتها وكأنها محرجة من أصولها.

واتهم توماس، أخته ميجان ماركل، بأنها انفصلت عن زوجها السابق تريفور إنجلسون منتج الأفلام، بكل قسوة، متسائلا كيف استطاعت "إغواء" الأمير هارى للزواج منها بعد أن هجرت "إنجلسون".

وأكد تزماس أن الأمير هارى أمسى غير سعيد فى حياته مع أخته ميجان ماركل، معللا ذلك بأنه يظهر حزينًا فى أغلب الصور، بعد أن كانت الابتسامة لا تفارق وجهه.