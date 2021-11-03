نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور صفط ومطلع كوبرى 15 مايو

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه اليوم الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا نسبيا فى حركة المرور بجميع محافظات الوجه القبلى والبحرى، فيما عدا محافظة الإسكندرية التى ظهرت بها بعض الكثافات عند محور فيكتور إمانويل للمتجه إلى كايرو سيز مول، وأيضا بمحور أبو قير عند كفر أبو عبده.

ولفت صابر إلى أن اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، شدد على نشر الخدمات بجميع المحاور، كذلك عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة خدمات مرورية بإشراف اللواء عمرو البيلى، بما يتلاءم مع مواعيد بدء اليوم الدراسى بنطاق المدارس والجامعات.

وأشار صابر، إلى إن قطاعات الطرق الدائرية تعمل بشكل مرض ما عدا ما قبل مدخل نفق السلام وأعلى منطقة الوصلة القادم من المريوطية ومتجه إلى طريق الواحات، والكنيسة والمنيب، وأعلى البساتين والأوتوستراد، لوجود بعض الأعمال هناك.

وأضاف صابر لـ "صباحك ومطرحك" أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

كما وجه اللواء محمد لبنة مدير الإدارة العامة للمرور الجيزة، بنشر الخدمات المرورية بمحاور الجيزة لاستعياب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذورة الصباحية مع تنظيم الحركة المرورية بنطاق الأماكن التعليمية منذ الساعة 6 صباحا لتوفير مناخ آمن للطلاب.

أما محافظة الجيزة تشهد زحاما عند منزل محور صفط القادم من الدائرى إلى مناطق شارع ثروت وجامعة القاهرة، ونصح بسلوك منزل محور أحمد عرابى، مضيفا الزحام عند محطة مترو الجامعة للقادم من فيصل إلى الدقى ونصح بسلوك شارع مراد أو شارع الجامعة، وارتفاع الكثافات المرورية للمتجهين من كورنيش العجوزة إلى مطالع كوبرى أكتوبر، والقادم من وزارة الزراعة إلى مطالع كوبرى أكتوبر.

وتابع صابر الحركة المرورية فى الزحام، مشيرا إلى المناطق التى منها مطلع كوبرى 15 مايو للمتجهين جامعة الدول العربية إلى الزمالك ومناطق القاهرة، ونصح بسلوك كوبرى الجلاء أو كوبرى الجامعة أو كوبرى عباس، أو كوبرى الساحل.

بينما محافظة القاهرة ترتفع بها الكثافات بأعلى كوبرى المطرية القادم من المطرية والكابلات إلى التجنيد ويفضل سلوك كوبرى سرايا القبة، ويوجد زحام عند الأوتوستراد عند طرى الأسمنت وأعلى نفق الزهراء، وجسر السويس الذى به أحجام متفرقة عند ألف مسكن والجراج.