مع بداية الحلقة .. هاشتاج «ابتدى يومك مع يونس» يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، عن احتلاله تصدره التريند، وغرد قائلا: "#ابتدى يومك مع يونس.. التريند الأول فى مصر على تويتر .. صحصح وابدأ يومك معانا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، معربين عن حبهم وفرحتهم بفقرات البرنامج، وقالوا: "التريند الأول"، "عم الناس الغالى جدا وملك التريند من داخل الأستوديو"، "يا اختياراتك العظيمة يا أبو موزو".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.