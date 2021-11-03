نسخة جديدة من «Firefox» تحمى من الإجهاد العقلى

جدة - نرمين السيد - وسمحت نسخة "فايرفوكس 94" لمستخدميها عبر هواتف آيفون وأندرويد، بظهور صفحة رئيسية تسهل العودة إلى ما كان المستخدمون يفعلونه قبل أن يضطروا إلى إغلاق التطبيق لسبب عارض ولانشغالهم بأمر آخر، بحسب موقع "إنجادجيت".
ولجأت شركة "موزيلا" إلى ذلك التحديث لتخفيف العبء العقلى على المستخدم فى تذكر الموضوعات والأنشطة المختلفة.
وأشار الموقع إلى أنه للاستفادة من الميزة الجديدة، أصبحت الصفحة الرئيسية لتطبيق "فايرفوكس" بها طريقة سهلة للانتقال إلى آخر علامة تبويب مفتوحة و أحدث الإشارات المرجعية المحفوظة.
وتتوافر ميزة فى نسخة "فايرفوكس 94" على هواتف "أندرويد" وهى أن صفحته الرئيسية قادرة على جمع النتائج التى يصل إليها المستخدم وإدراجها جميعا بدلا من فتحها فى علامات تبويب منفصلة، وفى حالة عدم العودة لزيارتها فى غضون 14 يوما يتم التخلص منها، وتلك الميزة تتوافر أيضا على هواتف "أندرويد" فقط، لأنه سيتم طرحها قريبا على هواتف "آيفون".
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