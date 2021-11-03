قياس ضغط الدم بدقة.. هواوى تكشف عن ساعتها الجديدة

جدة - نرمين السيد - وتعد ساعة هواوى الجديدة أول ساعة تتمتع بسوار قابل للنفخ لتوصيل YHE أو قراءات ضغط الدم الطبية.

وكشفت التقارير التى جاءت فى موقع "PhoneArena" تفوق ساعة هواوى الذكية على ساعة أبل، لتميزها بدرجة كبيرة من الدقة.

وأشار He Gang، رئيس هواوى لقسم الهواتف الذكية للأعمال الاستهلاكية، إلى أنها أول ساعة ذكية مزودة بقراءات ضغط الدم ونجحت فى اجتياز الاختبار المطلوب ليتم اعتبارها جهازًا طبيًا خلال الأسابيع المقبلة.

كما تتمكن ساعة هواوى فى متابعة صحة القلب وضغط الدم، وجاء فى تقرير مسبقا أوضح أن هواوى سجلت اسم Huawei Watch D لدى مكتب الاتحاد الأوروبى للملكية الفكرية، وتداول عنها أنها تشمل SpO2 أو اختبار الأكسجين في الدم بالإضافة إلى تقديم قراءات دقيقة لضغط الدم.