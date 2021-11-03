مايكروسوفت تطرح تقنية جديدة لمواجهة منافسيها

جدة - نرمين السيد - أعلنت مايكروسوفت أنها تستعد لطرح جولة جديدة من التقنيات التى تهدف إلى جعل خدمات الحوسبة السحابية تعمل فى مراكز البيانات التى لا تمتلكها، بما فى ذلك مراكز البيانات السحابية لمنافسيها.





ويقول المسؤولون التنفيذيون والمحللون فى شركة مايكروسوفت إن هذه الاستراتيجية كانت أساسية فى صعود الشركة فى سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية، والتى تقدر شركة الأبحاث "جارتنر" أنها بلغت 64.3 مليار دولار، وتأتى مايكروسوفت فى المرتبة الثانية بعد شركة أمازون الرائدة فى السوق "خدمات أمازون ويب". وكانت مايكروسوفت قد أعلنت فى الأسبوع الماضى أن إيرادات عرضها السحابى الرائد "آزور" نمت بنسبة 48%، وهى النتائج التى ساعدتها على تجاوز شركة آبل باعتبارها الشركة الأكثر تداولا فى العالم من حيث القيمة.

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