صور- 5 قطع لا يمكن الأستغناء عنها فى شتاء 2022

جدة - نرمين السيد - وهناك أبرز القطع التى تناسب أجواء الشتاء، وتساعد فى منح مرتديتها إطلالات أنيقة وجذابة بالإضافة إلى الشعور بالدفء، منها:

-التنانير المنقوشة:

يمكن الاستعانة خلال أجواء الشتاء بالتنانير الصوف التى تمنح إطلالات دافئة وأنيفة سواء عند التنزه مع الأصدقاء أو الذهاب إلى أماكن العمل.

-بنطلون ليجن:

من القطع التى لا يمكن الاستغناء عنها، لذا لا تخلوا أى خزانة فتاة منها، وتساعد فى الشعور بالدفء والحصول على إطلالة أنيقة خلال أيام الشتاء الباردة.

-السترات المطبوعة:

من أحدث صيحات الموضة خلال ملابس الشتاء لعام 2022، والتى تتميز بألوانها سواء الفاتحة أو الجامعة بين اللونين الأبيض والأسود.

-جواكيت وفساتين جينز:

تعتبر السترات والفساتين أو السراويل المصممة من "الجينز"، موضة فصلى الخريف والشتاء، والذى يعتبر من الملابس المفضلة للكثيرات من النساء، حيث يساعدهن بالحصول على إطلالة أنيقة عند الخروج من المنزل أو الذهاب للعمل.

-الجواكيت المنتفخة:

من الملابس التى تسيطر على موضة العام المقبل، وتساعد فى الشعور بالدفء خلال الأيام الباردة، كما يساعد في الحصول على إطلالة أنيقة عند الذهاب لأماكن العمل أو الخروجات المسائية.