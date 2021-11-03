احذر.. أخطاء تؤذى صحتك بالمطبخ منها طريقة تقطيع البصل

جدة - نرمين السيد - ورصد موقع "Bright Side" الأمريكى، أبرز الأخطاء الشائعة عند طهى الطعام، منها:

-استعمال نفس السكين:

يستخدم الكثير سيكنًا واحدة لكل شىء، حتى يشعر الفرد بإنجاز الوقت دون إدراك الضرر الناتج عن انتقال البكتريا إلى الأطعمة ثم الفرد، ومثال على ذلك لا تقطع الخضراوات بنفس السكين الذى تقطع به اللحم النىء.

-تقليب الأرز:

يطهو الفرد الطعام بتقليب الأرز حتى يتأكد من مستوى نضجه، ولكن بذلك يزيد من رطوبته، لأن تقليب الأرز يؤدى إلى إطلاق النشا وتفتت حبات الأرز.

-تقطيع شرائح اللحم بمجرد أن تصبح جاهزة:

أوصى الخبراء بترك اللحم بضع دقائق بعد إخراجه من الفرم أو الشواية، لأن الحرارة داخل اللحم تساعد على تواصل عمليه الطهو.

-إضافة الزيت إلى ماء المكرونة:

تتسبب تلك العادة فى أن تصبح أثقل، وتلتصق الصلصة بها، لأن الدهن لا يختلط بالماء، كما أنه يزيد السعرات الحرارية فيها.

-تقطيع البصل بشكل خطأ:

يؤدى تقطيع البصل إلى شرائح لكسر خلاياه، وينتج عنه غازات تحرق العين وتتسبب فى الدموع، ولكن يجب تقطيع البصل بسكين حاد باتباع اتجاه ألياف البصل، أى الخطوط التى تمتد من الجذر إلى الجذع.