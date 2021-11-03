فى 3 خطوات.. طريقة تحضير كريمة السينابون بسهولة

جدة - نرمين السيد - وتحرص السيدات على معرفة طريقة الوصفات المختلفة حتى تصبح مثل المطاعم والمحلات، وهناك طريقة سهلة لتحضير "كريمة السينابون" لعشاق الحلويات. ولتجهيز كريمة السينابون السهلة، نحتاج إلى مكونات بسيطة من مطبخك وهى: -نصف كوب حليب. -نصف كوب من جبن كريمى. -2 ملعقة كبيرة من الزبدة. -كوبان ونصف من سكر البودرة. -نصف ملعقة كبيرة من الفانيليا. طريقة التحضير: يخلط السكر مع الزبدة والجبن الكريمى فى الخلاط حتى الحصول على مزيج كريمى متجانس. وإضافة الفانيليا والحليب وخلطها مجددا حتى يتجانس القوام ويصبح ناعم، وبالتالى يكون الخليط جاهزا للاستخدام.

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