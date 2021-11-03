ميزة جديدة من واتساب تسمح بحذف الرسائل فى أى وقت

جدة - نرمين السيد - ومن بين تغييرات الإصدار التجريبى لواتساب، ميزة حذف الرسالة للجميع.
ويسمح واتساب لمستخدميه بحذف الرسائل من الدردشات الشخصية وكذلك الجماعية خلال ساعة تقريبا فى حالة عدم قراءة المستلم للرسالة، ويظهر بعدها نص "تم حذف هذه الرسالة".
ولكن جاء فى تقرير بـ "WaBetaInfo" لقطة شاشة سمحت لها بحذف رسالة عمرها ثلاثة أشهر، حيث أن المهلة الزمنية لحذف رسالة فى المستقبل يمكن أن تكون غير محددة، وهذا يعنى أن مستخدمى واتس آب فى المستقبل سيكونون قادرين على حذف الرسائل دون التركيز على وقت إرسالها.
وأشار التقرير إلى أن الإصدار الجديد يتمكن من "حذف الرسائل للجميع" بعد مرور 3 أشهر أى أنه يتم تغيير الحد الزمنى فى الإصدار الجديد.
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