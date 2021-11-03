بعد توقف 7 سنوات.. عودة خدمة أخبار جوجل فى إسبانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع "ذا فيرج" التقنى أنه بعد ما يقارب 7 سنوات من سحب الشركة للخدمة بعد خلاف حول دفع مقابل لروابط المقالات، قررت جوجل إعادة الخدمة نتيجة لمرسوم ملكى جديد بتنفيذ التوجيه الأوروبى لحقوق الطبع والنشر الذى عرضته الحكومة الإسبانية اليوم.
ويسمح قانون حقوق الطبع والنشر فى الاتحاد الأوروبى للناشرين بالمطالبة بمقابل مادى عندما تستخدم منصات عبر الإنترنت محتوى أعمالهم.
وسمحت القواعد الجديدة للمواقع الإخبارية بالتفاوض مع منصات الويب مثل شركة جوجل المملوكة لشركة ألفابت وأيضا شركة فيسبوك حول إعادة إنتاج محتواها.
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