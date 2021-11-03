جدة - نرمين السيد - وكانت كليو سميث فقدت خلال وجودها مع والديها فى مخيم بمنطقة أستراليا الغربية. وقد جندت السلطات إمكانات كبيرة جوا وبحرا وبرا للبحث عن الطفلة مع الاستعانة بمئات الشرطيين.
وعثرت الشرطة على الطفلة داخل منزل مقفل بالمفاتيح فى كارنافرون قرب المكان الذى شوهدت فيه الطفلة قبل 18 يوما.
وأوضح مفوض الشرطة المساعد كول بلانك أن "أحد الشرطيين أخذها بين ذراعيه وسألها ما اسمك؟"، فأجابته الطفلة "اسمى كليو".
وأشارت الشرطة التى اقتحمت المنزل قرابة الساعة الأولى بعد منتصف الليل، إلى أنها أوقفت رجلا لاستجوابه.
وأعيدت كليو إلى والديها فى وقت لاحق.
وقالت الوالدة إيلى سميث فى رسالة نشرتها على "إنستجرام" بجانب صورة ابنتها "عاد شمل عائلتنا ملتئما بالكامل".
ولم تعط الشرطة أى تفاصيل عن ملابسات فقدان كليو ولا طريقة العثور عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد 3 أسابيع من اختفائها المفاجئ.. العثور على طفلة أسترالية مفقودة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.