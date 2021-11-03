بعد 3 أسابيع من اختفائها المفاجئ.. العثور على طفلة أسترالية مفقودة

جدة - نرمين السيد - وكانت كليو سميث فقدت خلال وجودها مع والديها فى مخيم بمنطقة أستراليا الغربية. وقد جندت السلطات إمكانات كبيرة جوا وبحرا وبرا للبحث عن الطفلة مع الاستعانة بمئات الشرطيين.

وعثرت الشرطة على الطفلة داخل منزل مقفل بالمفاتيح فى كارنافرون قرب المكان الذى شوهدت فيه الطفلة قبل 18 يوما.

وأوضح مفوض الشرطة المساعد كول بلانك أن "أحد الشرطيين أخذها بين ذراعيه وسألها ما اسمك؟"، فأجابته الطفلة "اسمى كليو".

وأشارت الشرطة التى اقتحمت المنزل قرابة الساعة الأولى بعد منتصف الليل، إلى أنها أوقفت رجلا لاستجوابه.

وأعيدت كليو إلى والديها فى وقت لاحق.

وقالت الوالدة إيلى سميث فى رسالة نشرتها على "إنستجرام" بجانب صورة ابنتها "عاد شمل عائلتنا ملتئما بالكامل".

ولم تعط الشرطة أى تفاصيل عن ملابسات فقدان كليو ولا طريقة العثور عليها.