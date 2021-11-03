الصين تعلن إطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق المجموعة الثانية من عائلة أقمار ياوقان-32 على متن صاروخ حامل من طراز لونج مارش-2 سى، ودخلت المدار المخطط لها. وتعد هذه المهمة رقم 394 لسلسلة صواريخ لونج مارش.

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