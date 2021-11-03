بعد مايكروسوفت.. yahoo تعلن انسحابها من السوق الصينى

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة فى بيان لها إن قرارها يرجع إلى "بيئة العمل والقوانين التى تزداد صعوبة فى الدولة".
ولدى دخول مستخدمى الانترنت إلى موقع شركة ياهو فى الصين حاليا، فإن رسالة ترحيب تظهر لهم تقول إن مواقع الشركة غير متاحة بعد الآن.
وتقول الشركة إن منتجات ياهو وخدماتها لن تتأثر فى أى مكان حول العالم.
وذكر بيان للشركة أن "ياهوو ملتزمة بحقوق مستخدميها وبإنترنت حر ومفتوح.. ونشكر عملائنا على دعمهم".
وتأتى خطوة ياهو بعد اتخاذ مايكروسوفت الشهر الماضى، قرار نقل "لينكدإن" وهى الشبكة الاجتماعية الخاصة بالأعمال من الصين، وقد ألقت أيضا باللائمة على "بيئة عمل أكثر تحديا بشكل ملحوظ وشروط امتثال كبيرة".
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