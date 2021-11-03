جدة - نرمين السيد - ولفتت الصحيفة البريطانية، إلى أن تعطل الخدمة تسبب فى أزمة لآلاف المستخدمين حوال العالم. وكشف موقع DownDetector، المختص بعرض حالات انقطاع كهذه، أن المستخدمين فى مدينة نيويورك يواجهون مشكلات مع التطبيقات الثلاثة جميعها، إلى جانب تلك الموجودة فى لوس أنجلوس وكاليفورنيا وفينيكس بولاية أريزونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الآلاف يعانون بسبب عطل بتطبيقات Meta فيسبوك وماسنجر وإنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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