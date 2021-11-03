طالب يبتكر أجهزة كهربائية من مخلفات بيئية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - نجح عيسى محمود شحات طالب بالصف الثانى الإعدادى بمعهد بنين (كوم البعيرات) بمنطقة الأقصر الأزهرية بالبر الغربى بالمدينة، فى إعادة تدوير المخلفات الصلبة وإعادة تصنيعها بجهود ذاتية والاستفادة منها بطريقة مبتكرة فى تصميم تكييف ومروحة ومكوك خيط.





وذكر المركز الإعلامى بمنطقة الأقصر الأزهرية، فى بيان صادر اليوم الأربعاء، أن هذا يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تعزيز وتدعيم الدور الإبداعى والابتكارى لطلاب الأزهر فى المجالات كافة وتهيئة الأجواء لهم وجعل الإبداع منهجا أساسيا.

وأشار البيان إلى أن المبدع الصغير نجح فى تحويل الأشياء القديمة التى تم الاستغناء عنها إلى اكتشافات وابتكارات من خلال تصميم تكييفا صغيرا من مخلفات بسيطة تتمثل فى محركات من قطع البلاستك وبعض الأخشاب وتثبيتها وتوصيل الدائرة الكهربائية بها للموتور الذى يقوم بتشغيل التكييف.

وابتكر عيسى مروحة أرضية من خلال بعض قطع البلاستك وبعض الأسلاك التى يتم تزويد محركها بالطاقة اللازمة عن طريق بطارية هاتف محمول قديمة لتخزين التيار الكهربائى ويتم شحنها بسهولة ويسر عن طريق "روزة" موصلة بالبطارية.