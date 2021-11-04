بدون إعلانات.. نتفليكس تطلق 5 ألعاب فيديو مجانية

جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الخطوة فى إطار سعى الشركة الأمريكية العملاقة، إلى التوسع بنشاطاتها وزيادة استثماراتها فى مجالات متنوعة، إذ إن الاستثمار فى مجال ألعاب الفيديو يحقق أرباحًا طائلة.

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، استوحت "نتفليكس، اثنتين من الألعاب التى ستطلقها، من سلسلة الرعب الخيالية العلمية "سترينجر ثينجز"، فى تعد الثلاث الأخرى من ألعاب الورق أو الخفة.

ويمكن الآن لأى من مستخدمى "نتفليكس" حول العالم الذين لديهم هواتف ذكية أو أجهزة لحية تعمل بنظام "أندرويد"، تحميل الألعاب الخمس مجانا، بعد أن كانت متوافرة منذ أسابيع للمشتركين فى بولندا وإسبانيا وإيطاليا فقط.