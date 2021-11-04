جدة - نرمين السيد - وتأتى هذه الخطوة فى إطار سعى الشركة الأمريكية العملاقة، إلى التوسع بنشاطاتها وزيادة استثماراتها فى مجالات متنوعة، إذ إن الاستثمار فى مجال ألعاب الفيديو يحقق أرباحًا طائلة.
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، استوحت "نتفليكس، اثنتين من الألعاب التى ستطلقها، من سلسلة الرعب الخيالية العلمية "سترينجر ثينجز"، فى تعد الثلاث الأخرى من ألعاب الورق أو الخفة.
ويمكن الآن لأى من مستخدمى "نتفليكس" حول العالم الذين لديهم هواتف ذكية أو أجهزة لحية تعمل بنظام "أندرويد"، تحميل الألعاب الخمس مجانا، بعد أن كانت متوافرة منذ أسابيع للمشتركين فى بولندا وإسبانيا وإيطاليا فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون إعلانات.. نتفليكس تطلق 5 ألعاب فيديو مجانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.