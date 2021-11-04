صور- ملابس كاجوال أنيقة فى عيد الحب

جدة - نرمين السيد - يتزامن اليوم الموافق 4 نوفمبر، احتفالية عيد الحب المصرى، والذى تحرص بعض الفتيات فيه على الاستعانة باللون الأحمر فى إطلالاتهن سواء عند الذهاب إلى الجامعة أو العمل أو التنزه.





وتستعين الفتيات بالأزياء الحمراء اللون، حتى تمنحهن أناقة وجاذبية عند الخروج من المنزل. ويمكن أن ترتدى الفتيات الأزياء الكاجوال فى يوم عيد الحب للتمتع بقدر كبير من الأناقة، ومن بين أفكار الإطلالات الكاجوال: -سترة أنيقة باللون الأحمر: تعد أسهل الأفكار فى الفلانتين، والتى يمكن تنسيقها مع بنطلون جينز جذاب، وحذاء ذى كعب عال. -التنانير: للحصول على مزيد من الجاذبية والأناقة فى عيد الحب يمكن اختيار التنانير المريحة والأنيقة التى تمنح مرتديته لمسة أنثوية جذابة. -البلوزات الشفافة: ويرغب الكثير فى الظهور بإطلالة أنثوية جذابة خلال السهرات الرومانسية سواء بمنزلك أو بالخارج، لذا يمكن اختيار البلوزات الشفافة وارتداء توب أنيق أسفلها. -البنطلون أو التنانير الجلد: يعتقد البعض أن التنورة أو البنطلون الجلد اختيار مثالى للغاية فى عيد الحب، ويمكن تنسيقها مع أى قطعة ملابس أخرى للظهور بإطلالة مميزة أنيقة.

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