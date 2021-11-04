تسريبات تكشف مواصفات هاتف «Galaxy A33 5G»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات جديدة عن مواصفات هاتف سامسونج الجديد "Galaxy A33 5G" الذى يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويأتى هاتف سامسونج بـ 4 ألوان عصرية وهم الأسود والأبيض والأزرق الفاتح والبرتقالى، الذى تم استبداله من الشركة بعد أن كان لونه بنفسجى وفقا لموقع "gsmarena".

ويمتك الهاتف مستشعر رئيسي للكاميرا الخلفية بدقة 64 ميجابيكسل، كما يتوفر بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتي بدقة 48 ميجابيكسل، وبدقة 8 ميجابيكسل للكاميرا فائقة السرعة، و بدقة 5 ميجابيكسل لتصوير العمق، وأخرى بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، مع كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل.

ويزود الهاتف بشاشة من نوع TFT، وبقياس 6.5 بوصة وتكون محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass 5.

ويقترن "Galaxy A32 5G" بذاكرة تصل سعتها إلى 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى رام، وبسعة 64 أو 128 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلية.

ويحتوي هاتف Galaxy A32، على بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير، يتم شحنها من خلال منفذ USB-C بسرعة تصل إلى 15 وات، ومن المتوقع أن يبلغ سعره 300 دولار أى ما يقترب من الـ 5 آلاف جنيه مصرى.