فى عيد الحب.. احتفال من نوع آخر للسناجل

جدة - نرمين السيد - رجع السبب فى اختيار "عيد الحب" بهذا اليوم إلى قصة بطلها الكاتب الصحفى مصطفى أمين، الذى صادف مشاهدة جنازة أثناء مروره بحى السيدة زينب فى هذا اليوم عام 1974، جنازة لا يشيعها سوى 3 رجال فقط، وعندما سأل عن سبب ندره مشيعى هذه الجنازة، عرف أن المتوفى وهو رجل عجوز بلغ السبعين من عمره لم يكن يحب أحدا أو يحبه أحد.

ويهتم به المصريون، للاحتفال بتلك المناسبة وإهداء الأحباء سواء الأهل أو الأقارب أو شريك الحياة، بالعبارات الرومانسية والهدايا البسيطة الغير تقليدية للتعبير عن مشاعر الحب لهم.

ولكن احتفل السناجل بـ "عيد الحب" بشكل مختلف حتى تصدر تويتر، وذلك من خلال نشر التغريدات الكوميدية عبر حساباتهم الشخصية على "تويتر" للتعبير عن حالتهم فى ذلك اليوم.

ومن بين التغريدات الكوميدية التى تداولت عبر "تويتر": "دى واحدة طلبت من جوزها هدية عيد الحب"، "ياساتر يارب حلمت أن جالى ورد فى الفلانتين"، "السنجلة جنتلة"، "كله رايح".