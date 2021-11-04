بـ 1100 دولار.. سامسونج تطرح بنطلون بجيب لهاتف «Galaxy Z Flip3»

جدة - نرمين السيد - وطرحت سامسونج زوجا من الجينز، الذى مزودا بجيب مخصص لحمل هاتفها القابل للطى Galaxy Z Flip3.

وأشار موقع "gsmarena" التقنى، إلى أن الجينز يتوفر بجانب إصدار يسمى Z Flip Pocket Denim، تقدمه سامسونج بالإضافة إلى البنطلون المصنوع من قماش الجينز.

ويتمتع البنطلون بجيب واحد مصمم حتى يناسب أحدث هواتف الشركة القابلة للطى، كما يحتوى على جيوب أخرى إما مخيطة أو منزوعة تماما.

وأضاف الموقع أن الشركة تطرح البنطلون بسعر يصل إلى 1100 دولار، أى يزيد عن 17 ألف جنيه، بجانب هاتف Galaxy Z Flip3 مجانا.

ومن بين مواصفات الهدية (هاتف Galaxy Z Flip3) أنه يأتى بسعة 128 جيجابايت، سواء بلون كريمى أو أسود أو أخضر أو بنفسجى.