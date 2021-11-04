أفكار هدايا غير تقليدية فى عيد الحب المصرى

جدة - نرمين السيد - وإذا كنت تريد مفاجأة شريك أو شريكة حياتك فى عيد الحب، لأجل التغيير من الروتين اليومى وتجديد مشاعر الحب والرومانسية فى ذلك اليوم، يمكن التفكير أو الاستعانة بتلك الاقتراحات الغير تقليدية فى مناسبة "الفلانتين المصرى"، التى منها:

-تذكرة حفلة غنائية أو مسرح أو سينما:

يمكن شراء تذكرة لحفلة موسيقية للمطرب المفضل، أو لمسرحية يريد مشاهدتها، أو فيلم معروض فى السينما، لأجل منح الفرد الآخر شعورا بالسعادة فى ذلك اليوم.

-شوبينج:

يعد من الأفكار المناسبة التى تثير الشعور بالبهجة والسعادة لدى الطرف الآخر، وخصوصا إذا كان من هواة شراء الملابس أو الأحذية أو البرفانات وغيره.

-أدوات العناية بالبشرة أو الشعر:

تحرص على الكثير من الفتيات على شراء منتجات العناية بالبشرة والشعر وخصوصا مع قدوم الشتاء، لذا تعد من الهدايا المناسبة التى تقدمها لشريكة حياتك.

-المكياج:

يعتبر من الهدايا التى تسعد الفتيات، فلا توجد فتاة لا تعشق المكياج، وخصوصا عند اختيار الماركات المفضلة لها.

-حجز spa:

يمكنك حجز سبا لأجل العناية بصحة وجمال الطرف الآخر، فهو يساعد فى منحه الاسترخاء أو انتعاش البشرة وحيويتها أو التخلص من آلام الجسم والاكتئاب، لما يثيره من السعادة وقتها.

-وجبة مفضلة:

تعد فكرة مناسبة وخصوصا لدى الأفراد الذين يعشقون الطعام، فمن الممكن حجز مكان مفضل لتناول وجبات معينة مثل السوشى أو الفرايد تشيكن أو شاورما وغيره، أو إحضارها فى صورة هدية وتزيينها وتقديمها لحبيبتك بجانب شوكولاتات أو ورود فى حالة عدم الخروج.