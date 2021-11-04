دلعى أسرتك فى عيد الحب.. طريقة تحضير «تشيز كيك الكرز»

جدة - نرمين السيد - وتلجأ الكثير من الفتيات إلى "التشيز كيك الكرز" وتحضيره فى مناسبة عيد الحب، سواء للأسرة أو لشريك الحياة أو للأصدقاء.

ولتحضير "تشيز كيك بالكرز" نحتاج إلى بعض المقادير البسيطة من مطبخك، وهى:

-ربع كيلو كريمة لبانى.

-ربع كيلو كريم تشيز.

-100 جرام زبدة.

-نصف كوب حليب مكثف.

-جيلاتين بودرة.

-ربع كوب ماء ساخن.

-كرز معلب.

طريقة التحضير:

يجب إحضار البسكويت لطحنه مع الزبدة فى الكبة حتى يصبح ناعما، ثم وضعه فى صينية التشيز كيك ويضغط عليه قليلا براحة اليد، ثم يدخل الثلاجة.

وتخفق الكريمة مع الحليب المكثف حتى تصبح كثيفة، ثم خفق الجبن الكريمى مع الكريم تشيز حتى تصبح ناعمة.

وتقلب الجبن الكريمى مع الكريمة حتى تتجانس، وبعدها يجب تذويب الجيلاتين مع الماء الساخن ثم يوضع دقيقة على النار.

ويوضع الجيلاتين لخليط الكريمة والجبن وتقلب برفق، ثم طبقة الكريم فوق البسكويت، وتترك التشيز كيك حتى تبرد بالثلاجة وتغطى جيداً، ثم ترخج ليضا لوجهها الكرز.