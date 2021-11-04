الصين تعزز تطبيق العلوم والتكنولوجيا لحماية الآثار الثقافية بالخطة الخمسية

جدة - نرمين السيد - قال المدير العام للعلوم والتكنولوجيا للتنمية الاجتماعية فى وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية وو يوان بين، إن بلاده ستعزز تطبيق العلوم والتكنولوجيا فى حماية الآثار الثقافية أثناء فترة الخطة الخمسية الـ 14 (2021 إلى 2025) فى البلاد، مع أن يتم إصدار خطة بشأن حماية الآثار الثقافية والابتكار العلمى والتكنولوجى المتعلق.





وأضاف بين، فى تصريح نقلته وكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، أن بلاده ستعمل على تعزيز البحوث الأساسية والدراسات متعددة التخصصات لتعميق الفهم للحضارة والآثار الثقافية وتعزيز البرنامج النظرى لحماية الآثار الثقافية، مؤكدا أن بلاده ستحقق اختراقات جديدة لضمان أمن وحماية الآثار الثقافية والرصد والإنذار المبكر والاكتشافات الأثرية وتحليل البقايا وتقييم الاستقرار الهيكلى للآثار الثقافية وإنقاذ وحماية الآثار الثقافية. وأشار إلى أن الصين قد حققت تقدما وإنجازا جيدا فى دراسة الآثار الثقافية، بما فى ذلك تحليل النظائر وتحليل عناصر البقايا الطفيفة وتحليل البقايا العضوية وبحوث الحمض النووى، مؤكدا أن بلاده ستعزز أيضا عرض الآثار الثقافية عبر وسائط علمية وتكنولوجية.

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