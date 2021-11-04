جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "Moto G51" بمزايا فائقة أهمها بطاريته العملاقة وشاشته الكبيرة بالإضافة إلى سعره المغرى. وجاء تصميم هاتف موتورولا الجديد بشاشة من نوع LCD بقياس 6.8 بوصة، وفقا لما جاء فى موقع "gsmarena". ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسى بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة، ومستشعر ثالث بدقة 2 ميجابيكسل لتصوير العمق. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. وبالإضافة إلى تلك المزايا، يتمتع بمكبرات صوت ستريو بتقنية Dolby، إلى جانب بطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير، وتدعم تقنية الشحن السريع بقوة 10 وات، وكل ذلك بسعر 235 دولار، أى ما يزيد عن 3500 جنيه مصرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ببطارية عملاقة وشاشة كبيرة.. «موتورولا» تكشف عن مواصفات هاتفها الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.