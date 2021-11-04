بالصدفة.. عجوز تعثر على ماسة بملايين الدولارات أثناء تنظيف المنزل

جدة - نرمين السيد - وجدت سيدة مسنة فى السبعينات من عمرها، أثناء تنظيف منزلها فى نورثمبرلاند، ماسة يساوى ثمنها بملايين الدولارات وكادت أن تلقيها فى سلة المهملات.
واحتفظت العجوز بها فى صندوق جنبًا إلى جنب مع أدوات الزفاف وقطع أخرى من المجوهرات ذات القيمة المنخفضة.
وأشار موقع "بى بى سى" إلى أن تلك السيدة سمعت لكلام صديقتها بالذهاب إلى بائع المزادات لتقديرها بدلا من إلقائها فى سلة المهملات.
وبعدها ذهبت إلى بائع المزادات لمعرفة قيمتها، فأصابت بصدمة عن اكتشاف أنها من الماس الطبيعى وتبلغ 34 قيراطا، وتساوى ثمنها مليونى جنيه إسترلينى، أى نحو 2.73 مليون دولار أمريكى.
ويذكر أن تلك العجوز اشترت الحجر مع العديد من الأشياء الأخرى فى بيع صندوق السيارة منذ سنوات عديدة، كما أن من المنتظر أن تطرح الماسة فى مزاد بلندن فى الـ30 من الشهر الجارى، وقد نشرت دار "فيتونبى" للمزادات صورة للماسة للترويج لها.
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